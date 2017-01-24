Пророссийского блогера-пропагандиста Грэхема Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Соответствующее видео опубликовано в Твиттере посольства Украины в Великобритании, сообщает Украинская правда.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 января 2017 г.





На нем видно, как охрана выводит Филлипса с одного из залов парламента под крики «позор», «убирайся», «лжец».

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прокомментировала: "Никто не сможет испортить британско-украинские отношения... Даже российский кукольный пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии».

Напомним, 17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти этой страны принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что поражена поведением журналиста Грэма Филипса при обмене пленными, однако у британского правительства нет оснований запрещать ему выезжать из страны.