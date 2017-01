Пророссийского блогера-пропагандиста Грэхема Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Соответствующее видео опубликовано в Твиттере посольства Украины в Великобритании, сообщает Украинская правда.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm