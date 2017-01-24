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Пророссийского блогера-пропагандиста Грэхема Филлипса выдворили из здания британского парламента.

Соответствующее видео опубликовано в Твиттере посольства Украины в Великобритании, сообщает Украинская правда.

 


 

На нем видно, как охрана выводит Филлипса с одного из залов парламента под крики «позор», «убирайся», «лжец». 

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко прокомментировала: "Никто не сможет испортить британско-украинские отношения... Даже российский кукольный пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии».

Напомним, 17 сентября 2016 года во время обмена пленными Филлипс прорвался в карету скорой помощи, где находился Владимир Жемчугов, и начал задавать ему провокационные вопросы. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко призвала власти этой страны принять все возможные меры, чтобы остановить пропагандистскую деятельность журналиста Грэма Филлипса в Украине.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сообщила, что поражена поведением журналиста Грэма Филипса при обмене пленными, однако у британского правительства нет оснований запрещать ему выезжать из страны.

 
ForUm

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