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Министерство обороны заявляет о недопуске украинской инспекции на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области России.

Об этом на брифинге сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, которая проводила данную инспекцию, Алексей Вершигора, передают Українські Новини.

«Инспекционной группой обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов в районе Новочеркасска... Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено», - сказал он.

Вершигора отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150 мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, он напомнил, что в состав инспекционной комиссии также входили представители Канады и Дании.

Вершигора сообщил, что на данный момент уже сформировал штаб 150 мотострелковой дивизии в населенном пункте Персиановский в Ростовской области (50 км от государственной границы с Украиной).

Вершигора добавил, что ведется активное перемещение боевой техники для сосредоточения в приграничных с Украиной районах Ростовской области. Кроме того, на 90% достроен военный городок для длительного дислоцирования данной дивизии.

Также Вершигора отметил, что никаких санкций за нарушение Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности Россией не предусмотрено.

Как сообщал ForUm, ранее Россия дала согласие на проведение Украиной инспекции военных частей в одном из районов Ростовской области.

Результаты проведенной инспекции засвидетельствовали, что Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
ForUm

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