Президент Петр Порошенко убежден, что для отмены санкций против страны-агрессора России нет причин. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в рамках официального визита в эту страну, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции против России, и мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли», - сказал Порошенко, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли отмена санкций США против России с началом работы нового президента Дональда Трампа.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что аннексией Крыма и дестабилизацией ситуации на Востоке Украины, Россия грубо нарушает международное право. Порошенко отметил, что наше государство и весь украинский народ будут рады, если Европа и Америка будут иметь основания для отмены санкций. Но это возможно только в случае выполнения Россией всех обязательств по Минским договоренностям, подчеркнул Президент. Пока этого не наблюдается - агрессия продолжается, констатировал он.

«В декабре Украина потеряла 22 солдата, за все время российской агрессии погибло более 2500 военных и более 7500 мирного населения. И единственный эффективный инструмент для того, чтобы мотивировать президента России и добиться выполнения Минских соглашений - это санкции», - сказал он.

Президент еще раз выразил благодарность мировому сообществу, странам Евросоюза, Соединенным Штатам за солидарность и поддержку Украины. «Мы гордимся единством с ЕС и солидарностью. Мы надеемся также на поддержку в будущем», - резюмировал он.

Говоря об ожиданиях от политики новой администрации США и президента Дональда Трампа, Порошенко и Сауле Ниинисте отметили, что политика Соединенных Штатов имеет давние и стабильные традиции.

«Сейчас слишком рано говорить о том, что мы ожидаем. Я хочу напомнить слова Черчилля: в политике нет вечных друзей или вечных врагов. В политике есть вечные интересы, и они создавались не президентом Бушем или президентом Клинтоном. Они устанавливались отцами-основателями более двухсот лет назад. И эти основы - свобода и демократия. И эти же интересы разделяет Украина - свобода и безопасность. Теперь солдаты на Востоке воюют не только за свободу и демократию в Украине, но и за свободу и демократию во всем мире. Поэтому я считаю, что мы можем рассчитывать на поддержку со стороны США», - сказал Глава Украинского государства.

Напомним, 16 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов предложить президенту России Владимиру Путину снятие санкций в обмен на сокращение ядерных арсеналов.

Группа американских сенаторов намерена представить законопроект, который заблокирует Трампу возможность снять санкции против России.