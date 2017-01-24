Пять исполнителей главных мужских ролей выдвинуты на соискание американской кинопремии «Оскар» в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств, сообщает ТАСС.
Лучший актер
Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Manchester by the Sea);
Дензел Вашингтон («Ограды», Fences);
Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», La La Land);
Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic);
Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge).
Лучшая актриса
Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс», Florence Foster Jenkins);
Изабель Юппер («Она», Elle);
Рут Негга («Лавинг», Loving);
Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land);
Эми Адамс («Прибытие», Arrival);
Натали Портман («Джеки» (Jackie).
Лучший фильм
«Ла-Ла Ленд» (La La Land);
«Лунный свет» (Moonlight);
«Прибытие» (Arrival);
«Ограды» (Fences);
«Любой ценой» (Hell or High Water);
«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge);
«Скрытые фигуры» (Hidden Figures);
«Лев» (Lion);
«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).
Лучший анимационный фильм
«Зверополис» (Zootopia);
«Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings);
«Моана» (Moana);
«Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini);
«Зверопой» (Sing);
«Красная черепаха» (The Red Turtle).
89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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