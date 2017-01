Пять исполнителей главных мужских ролей выдвинуты на соискание американской кинопремии «Оскар» в этом году. Об этом объявила Американская академия киноискусств, сообщает ТАСС.

Лучший актер

Кейси Аффлек («Манчестер у моря», Manchester by the Sea);

Дензел Вашингтон («Ограды», Fences);

Райан Гослинг («Ла-Ла Ленд», La La Land);

Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик», Captain Fantastic);

Эндрю Гарфилд («По соображениям совести», Hacksaw Ridge).

Лучшая актриса

Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс», Florence Foster Jenkins);

Изабель Юппер («Она», Elle);

Рут Негга («Лавинг», Loving);

Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», La La Land);

Эми Адамс («Прибытие», Arrival);

Натали Портман («Джеки» (Jackie).

Лучший фильм

«Ла-Ла Ленд» (La La Land);

«Лунный свет» (Moonlight);

«Прибытие» (Arrival);

«Ограды» (Fences);

«Любой ценой» (Hell or High Water);

«По соображениям совести» (Hacksaw Ridge);

«Скрытые фигуры» (Hidden Figures);

«Лев» (Lion);

«Манчестер у моря» (Manchester by the Sea).

Лучший анимационный фильм

«Зверополис» (Zootopia);

«Кубо. Легенда о самурае» (Kubo and the Two Strings);

«Моана» (Moana);

«Жизнь кабачка» (My Life as a Zucchini);

«Зверопой» (Sing);

«Красная черепаха» (The Red Turtle).

89-я по счету церемония вручения премии «Оскар» состоится 26 февраля в театре Dolby в Лос-Анджелесе.