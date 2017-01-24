Автомобилисты, перекрывающие въезд в Киев по Одесской трассе, подожгли покрышки возле установленного блокпоста. Об этом сообщает корреспондент ForUm’а с места событий.

Участники движения «Авто Евро Сила» требуют от правительства и парламента полной легализации авто на иностранных номерах.

Напомним, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00.

В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос. На въезде в город образовалась пробка. Проезжающие мимо водители громко сигналят и выражают свое недовольство происходящим.

Организаторы акции заявили о намерении блокировать въезды примерно до полудня, затем они планируют отправиться пикетировать парламент и Кабмин.