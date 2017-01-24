также в разделеЭкономика
АМКУ оштрафовал аэропорт «Борисполь» почти на 13 миллионов 17
Украина и Израиль начали очередной раунд переговоров по ЗСТ 25
Курс гривни на межбанке продолжает расти 61
От приватизации в прошлом году Украина получила 189 миллионов 33
На межбанке гривня укрепилась до 27,31 за доллар 18
Цены на газ для промышленности вырастут на 22% 90
После четырехлетнего падения в Украине выросло промпроизводство 116
Службу финрасследований планируют создать до конца года 34
Кубив: В прошлом году в Украину инвестировали $3,8 миллиарда 14
Гривня «отвоевала» у доллара еще 9 копеек 35
С февраля подорожает электроэнергия для промышленности 73
НБУ: Повышение минималки увеличит инфляцию 216
Гендиректор липецкой Roshen: Rothschild не могут найти покупателей 132
В Кабмине заявили о рекордном сокращении теневой экономики 97
За три недели в Украине закрыли почти 160 тысяч частных предприятий 801
МВФ видит признаки восстановления мировой экономики 50
При отоплении домов украинцы теряют до 60% газа 103
На межбанке продолжает укрепляться гривня 53

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Первым шагом является государственное регулирование цен на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания (65% от общей смертности в Украине); сахарный диабет ІІ типа (болеют 1 млн украинцев), бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни 210 тыс. пациентов трудоспособного возраста)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%.

Также правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.

Согласно сообщению, по поручению премьер-министра совместно с Минэкономразвития и торговли  Минздрав разработал порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу.

В Минздраве отметили, что референтная цена на лекарства в Украине установлена в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

Расчет предельной оптово-отпускной цены Минздрав осуществляет путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия в референтных странах, используя информацию из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.

Реестр предельных оптовых цен на лекарственные средства, как отметили в Минздраве, опубликован на сайте ведомства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние