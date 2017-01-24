Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука. Об этом в Facebook сообщил нардеп Дмитрий Ярош, опубликовав ответ СБУ на его запрос.

В ответе отмечается, что относительно высказываний Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза.

«Это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) и 258-3 (Финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины», - говорится в документе.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Виктор Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд «болезненных компромиссов» ради завершения конфликта с РФ.