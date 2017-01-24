Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

«В ПАСЕ принята резолюция «Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе», подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену», - отметила она.

Геращенко подчеркнула важность того, что Европарламент, осознавая уровень угроз, стоящих перед ЕС, принял «резолюцию о противодействии российской пропаганде».