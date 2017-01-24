Участники митинга, выступающие за упрощение условий пребывания автомобилей с иностранной регистрацией, переместились к зданию Кабинета Министров.

По информации Нацполиции, около Кабмина митингуют около 200 человек, сообщает 112 Украина.

На 12:00 была запланирована встреча их представителей с премьер-министром Владимиром Гройсманом, но он находится на круглом столе.

Здесь также находятся авторы законопроекта №5567, который требуют принять активисты. Ситуация под Домом правительства спокойная, есть машины полиции.

Как ранее сообщал ForUm, активисты начали частично перекрывать движение на въездах в Киев с 07:00. В частности, по Одесской трассе движение осуществляется по одной из трех полос.

В 09:00 они зажгли покрышки.