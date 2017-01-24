ПАО «Киевводоканал» начало проверки водопользования в квартирах, в которых не установлены счетчики воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Для корректных расчетов с клиентами, устранения злоупотреблений со стороны недобросовестных потребителей и актуализации абонентской базы «Киевводоканал» начинает проверки водопользования в квартирах многоэтажных домов», - говорится в сообщении.

Так, в субботу, 21 января, специалисты уже поработали по ряду адресов, где проверяли состояние счетчиков холодной воды и делали контрольное снятие показаний, проводили информационно-разъяснительную работу, вручали предупреждения об имеющихся долгах, а также возвращали подписанные экземпляры договоров.

Инспекторы побывали в 32 столичных домах – по ул. Академика Вильямса, Драгоманова, Цветаевой, просп. Броварском, ул. Регенераторной, Городской, Попова, Макеевской, б-ру Леси Украинки, ул. Киквидзе, Коновальца, Вышгородской, Зодчих, Выборгской, Янгеля и А. Шмидта.

Всего осуществлено 1195 контрольного снятия показаний. При этом 160 квартирных приборов учета сразу опечатали и зафиксировали объемы использованной холодной воды.

Еще 103 счетчики внесли в реестр как требующие поверки.

Кроме того, 176 крупнейших должников получили предупреждение о последствиях неуплаты задолженности, а 181 житель – подписанный экземпляр договора.

«Такие меры «Киевводоканал» будет проводить регулярно. При этом, в случае отказа в допуске к приборам учета, непредоставления информации сотрудникам «Киевводоканала» или уклонения от надлежащей поверки счетчиков предприятие будет вынуждено переводить потребителей на общие расчеты», - говорится в сообщении.

Также внимание будет уделяться квартирам без учетных средств, которым из-за отсутствия сведений, начисления осуществляются в соответствии с количеством зарегистрированных в квартире лиц, однако фактически проживающих может быть значительно больше.

«К сожалению, за потребленную этими жителями холодную воду в результате платят соседи без счетчиков. При обнаружении таких нарушений, киевлянам будет предлагаться механизм расчета исключительно за потребленное», - пояснили в «Киеводоканале».

В этот четверг, 26 января, специалисты будут работать по ул. М. Якубовского, 9 в Голосеевском районе, где также будут осуществлять контрольные снятия показаний и при необходимости пломбировать квартирные приборы учета.

«Обращаем внимание, наши специалисты всегда имеют при себе соответствующее удостоверение и фиксируют все действия техническими актами. Кроме того, в перспективе все сотрудники Общества будут обеспечены еще и спецодеждой», - подчеркнули в компании.

Напомним, в ноябре 2016 года потребителей с неповеренными или непригодными счетчиками воды начали переводить на общие расчеты.