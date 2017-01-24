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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России. Об этом он сказал во время совместного брифинга  с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. У нас есть сильное киберподразделение. И поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак. Все европейские нации и США – объекты кибератак. Это элемент гибридной войны. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ», - сказал он, сообщает 112 Украина

Порошенко также отметил, что Украина готова присоединиться к работе Центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки.

«Мы обсудили ряд вопросов и я лично выразил полную поддержку президенту Ниинистьо и готовность присоединиться к деятельности Центра по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки, потому что каждый день, преодолевая гибридную угрозу, к сожалению, Украина получает, наилучший опыт в мире и это может быть полезно нашим европейским партнерам», - сказал он. 

Ожидается, что центр по противодействию гибридным угрозам будет создан в Хельсинки весной 2017 года, в его работе примут участие представители более 10 стран ЕС.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что в Украине в течение ноября- декабря 2016 года было зафиксировано около 6,5 тыс. кибератак.
ForUm

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