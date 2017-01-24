также в разделеПолитика
Порошенко отказал в интервью российским журналистам: Перестаньте убивать украинцев 19
Журналист: После раскола «Оппоблока» власть запустит на оппозиционное поле несколько технических проектов 34
Рыбалко посоветовали обследоваться у психиатров 46
Порошенко просит Финляндию надавить на РФ в вопросе освобождения заложников 26
Порошенко: Оснований для отмены санкций против России нет 72
Хан дал новый прогноз по безвизу для Украины 112
Гройсман пообещал решить проблему львовского мусора 32
ГПУ пригрозила силой доставить Лещенко в суд 195
Порошенко: Украина может ответить на российские кибератаки 90
В Польше рассекретили документ об отказе от проукраинского курса 250
Начался официальный визит Порошенко в Финляндию 70
Мельничук заявил, что на него было совершено два покушения 45
Порошенко наградил 43 военных-участников АТО 27
Аграмунт о возвращении делегации РФ в ПАСЕ: Не мне принимать решение 61
Геращенко: Предотвращение покушения – уникальное стечение обстоятельств 70
НАБУ расследует 25 уголовных производств по е-декларациям 37
ГПУ вызывает Януковича на допрос 39
Президент ПАСЕ намерен добиваться возвращения РФ в ассамблею 70

Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации, сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса.

Министерство юстиции приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей процесса отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Отмечается, что конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги
Ботинки зимние