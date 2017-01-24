Министерство юстиции Украины объявило проведение повторного конкурса на замещение вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации, сообщает пресс-служба Минюста.

Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса.

Министерство юстиции приглашает представителей общественных организаций и СМИ присоединиться в качестве наблюдателей процесса отбора для более широкого освещения и обеспечения еще большей открытости и прозрачности конкурса.

Отмечается, что конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности.