Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления ПАО «Укргаздобыча» (100% принадлежат государству). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 («Создание преступной организации»), ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

По версии следствия, упомянутые лица способствовали в организации народным депутатом Александром Онищенко коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

5 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, покинул Украину.