Понад 6700 жертв і зниклих: Непал зупинив пошукову операцію

У Непалі припинили активні пошуково-рятувальні роботи після масштабної повені, яка сталася 26 серпня на кордоні країни з китайським регіоном Тибет. За останніми даними, стихія забрала життя щонайменше 1455 людей, ще 5285 осіб вважаються зниклими безвісти. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 13 795 людей.

Керівник Національного центру операцій із надзвичайних ситуацій Фаніндра Паудель заявив, що країна переходить від пошуково-рятувальної фази до відновлення.

Влада також розглядає можливість офіційно оголосити загиблими людей, які нині мають статус зниклих безвісти. Це дозволить їхнім родинам завершити страхові, банківські та інші юридичні процедури.

За словами голови Нацуправління зі зменшення ризику стихійних лих та управління ними Дхарама Раджа Упреті, активний пошук тіл припинять. Водночас рятувальники забиратимуть останки, майно та цінності, які виявлятимуть під час ліквідації наслідків стихії. За потреби рятувальні роботи також проводитимуть надалі.

Повінь спричинила масштабні руйнування. У країні зруйновано 12 гідроелектростанцій, 68 підвісних і 41 автомобільний міст, а також 69 кілометрів доріг. Пошкоджено або знищено близько 7570 будинків, сім медичних закладів, 18 шкіл і 30 культурних пам'яток.

Стихія також знищила понад 1800 гектарів сільськогосподарських угідь. За попередніми оцінками, через це виробництво продуктів харчування може скоротитися на 7686 тонн.

За оцінками влади, для швидкого відновлення та допомоги людям, які залишилися без житла, Непалу необхідно майже 5 млрд доларів. Загалом від повені постраждали близько 1,6 млн людей.

Згідно з аналізом Геологічної служби США, причиною повені міг стати обвал гімалайського льодовика, який згенерував енергію, еквівалентну землетрусу магнітудою 5,2.