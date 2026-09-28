Поранені військові більше не будуть змушені збирати в інтернеті кошти на складне лікування, реабілітацію і високотехнологічне протезування, – парламент ухвалив закон, ініційований Юлією Тимошенко

Ухвалений закон забезпечує повне бюджетне фінансування всієї медичної допомоги пораненим військовим до повного одужання, а також протезування найкращими протезами – теж винятково за бюджетний кошт.



Йдеться про законопроєкт 13704-д, який містить такі ключові положення:

— Повне збереження всіх виплат (посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавку за вислугу років та інших передбачених законом видів грошового забезпечення) під час лікування та реабілітації (в Україні й за кордоном), а також додаткові щомісячні виплати: 50 тис. грн – при тривалому лікуванні, 100 тис. грн – при тяжких пораненнях, полоні, зникненні безвісти чи інтернуванні (з виплатою більшої суми у разі кількох підстав).



— Можливість лікування понад 12 місяців за державний кошт, продовження безоплатної реабілітації при хронічних станах, а також повне фінансування лікування у всіх закладах, включно із закордонними.



— Дистанційне проходження ВЛК для тих, хто лікується за кордоном, заборона повернення до частини без рішення ВЛК, а також розширення підстав для встановлення інвалідності після полону.



— Державні гарантії лікування, реабілітації, протезування та харчування для всіх захисників України, включно з іноземцями та особами без громадянства, які служать у ЗСУ, Національній гвардії та Державній спеціальній службі транспорту, а також для поліцейських.



— Повне забезпечення найкращими протезами за державний кошт, право самостійного вибору фахівця і виробника, компенсація самостійної покупки, а також фокус системи на збереженні кінцівки – профілактиці ампутацій, відновлювальній хірургії та ранній реабілітації.



"Вважаю, що воїн, який віддав здоров'я в бою, взагалі не повинен перейматися побутовими чи фінансовими нюансами. Обов'язок держави — брати на себе підтримку його родини й гарантувати одужання без часових обмежень. Саме цю системну проблему нарешті розв'язали, — зазначив активіст ВО "Батьківщина" Олексій Юренко.

"Законодавчі гарантії вже є, тепер ми допомагаємо з їхнім правовим захистом на місцях. Якщо виникають затримки виплат, відмови у належному протезуванні чи бюрократична тяганина — ми одразу залучаємо юристів наших громадських приймалень. Вони надають безкоштовні правові консультації та допомагають правильно оформити документи" — пояснив активіст.