Податок на посилки до 150 євро: чому нові правила можуть вдарити по військових, волонтерах та родинах

У Верховній Раді готуються до розгляду у другому читанні та в цілому законопроєктів №16051-1 та №15460, які передбачають оподаткування посилок вартістю до 150 євро. Уряд очікує отримувати завдяки цьому близько 10 млрд гривень на рік.



Фракція «Батьківщина» під час першого читання не підтримала ці законопроєкти жодним голосом. Її представники заявляють, що виступатимуть проти їхнього ухвалення і під час подальшого розгляду.



Противники нововведення наголошують, що значна частина таких відправлень — це не звичайні покупки, а допомога від родичів, волонтерські вантажі та речі для військових.



За статистикою за 2025 рік, близько 60% посилок мали військове призначення, майже 30% були пов’язані з волонтерською діяльністю, а понад 20% — мали технічне призначення. Водночас 96% усіх відправлень коштували менше 150 євро.



«Для тих, хто втратив дім, посилки від рідних — це одяг, взуття чи навіть продукти. А для фронту — спорядження, техніка та запчастини. Тому додатковий податок стане черговим фінансовим навантаженням для людей, які й без того допомагають одне одному та армії», — зазначив активіст ВО «Батьківщина» Олексій Юренко.



За його словами, із питанням можливого оподаткування посилок до нього вже зверталися волонтери, переселенці та військові. Зібрані звернення він передав представникам команди у парламенті.



«Гроші до бюджету потрібно шукати через перекриття контрабанди та ліквідацію тіньових схем, а не за рахунок речей, які люди передають рідним, волонтерам чи військовим», — наголосив Олексій Юренко.



Питання спроможності митниці адмініструвати нові правила залишаєтьсявідкритим. Крім того, це може потребувати додаткових ресурсів, приміщень та персоналу.



Сторонники законопроєктів, зі свого боку, пов’язують нові правила з необхідністю збільшення надходжень до державного бюджету та виконанням відповідних бюджетних зобов’язань.