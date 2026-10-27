Нова хвиля міграції загрожує Україні після війни

За кордоном наразі перебувають майже 5 млн українців, третина з них — діти та підлітки. Після завершення війни в Україну може повернутися лише третина тих, хто виїхав через бойові дії. Водночас після скасування обмежень на виїзд чоловіків може розпочатися нова хвиля міграції, заявила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова.

За даними Євростату, станом на 30 червня в країнах Європейського Союзу під тимчасовим захистом перебували 4,4 млн українців. Ще близько 600 тисяч громадян проживають в інших країнах, зокрема в Канаді, Великій Британії та Молдові.

За словами Лібанової, приблизно третина українців за кордоном — неповнолітні, а люди віком понад 65 років становлять лише 6%.

Науковиця зазначила, що у 2022 році можна було розраховувати на повернення приблизно половини українців, які виїхали через війну. Нині очікування значно скромніші — умовно йдеться лише про третину.

Однією з причин є поступова адаптація українців до життя за кордоном. За словами Лібанової, близько 70% українок віком від 20 до 64 років, які перебувають за кордоном, уже працюють. Їхні діти відвідують школи, дитячі садки та університети, а самі родини опановують іноземні мови й облаштовують побут. Водночас тривалість війни та руйнування в Україні, за оцінкою демографині, дедалі більше впливають на рішення про повернення.

Лібанова також попередила про можливу другу хвилю міграції після завершення війни. Вона пов’язує цей ризик зі скасуванням заборони на виїзд чоловіків призовного віку. За її словами, частина військових після повернення з фронту може зіткнутися з нижчими зарплатами в цивільному секторі. Якщо їхні дружини вже матимуть роботу за кордоном, а діти навчатимуться там і матимуть перспективи подальшого розвитку, сім’ї можуть ухвалити рішення залишитися за межами України.

Як інформувало раніше ForUa, Інститут демографії повідомив, що чисельність населення України скоротилася до 28,5 мільйона.