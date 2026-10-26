У столиці посилять теплопостачання

У Києві незабаром готуються запровадити понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, проте це відбуватиметься вже під час опалювального сезону.

Заяву про це зробив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник у своєму пості в Telegram.

Зараз на будівництві захисних споруд для об'єктів критичної інфраструктури, а також резервних котелень у Києві залишається значний обсяг робіт: необхідно завершити будівництво, підключити обладнання до мереж, а також провести його монтаж та налагодження.

За попередніми оцінками, на це піде близько двох місяців. На деяких об'єктах обладнання планується встановити до кінця грудня. Очікується, що нові потужності допоможуть посилити теплопостачання столиці протягом опалювального сезону.

«Захист інфраструктури та створення резервних потужностей – складові плану стійкості Києва. Попереду складна зима, і ці рішення потрібні столиці вже зараз», – наголосив Калашник.

Фото: Юлія Свириденко / Facebook