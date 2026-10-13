Російський дрон влучив у навчальний заклад у центрі Рівного, постраждали 20 людей

У Рівному кількість постраждалих унаслідок російської атаки на навчальний заклад у центрі міста зросла до 20 людей. Про це 13 жовтня повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

За його словами, на місці тривають роботи з ліквідації наслідків ранкової атаки.

Раніше Коваль повідомляв про 14 постраждалих. Одна людина перебувала у тяжкому стані, ще троє — у стані середньої тяжкости.

У навчальному корпусі, в який влучив російський дрон, пошкоджено другий поверх і частину фасаду. Пожежу вже загасили, зазначав начальник ОВА.

За інформацією поліції Рівненщини, внаслідок атаки також пошкоджені припарковані поруч автомобілі, мобільна кав’ярня та прилеглі будівлі.

Російські війська регулярно атакують українські міста й цивільну інфраструктуру в різних регіонах країни, застосовуючи ударні безпілотники, ракети, керовані авіабомби та реактивні системи залпового вогню.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру України. Водночас російські удари призводять до загибелі та поранення цивільних, руйнування лікарень, шкіл, дитячих садків, об’єктів енергетики й водопостачання.

Українська влада та міжнародні організації кваліфікують такі удари як воєнні злочини Російської Федерації та наголошують на їхньому цілеспрямованому характері.

Обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я, якщо їхньою метою є позбавлення людей електроенергії, тепла, води, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних для життя умов, можуть розглядатися як ознаки геноцидних дій.