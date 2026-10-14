Британія оголосила про виділення пакету ППО для України

Велика Британія надасть Україні ракети класу "земля-повітря" на суму GBP45 млн (близько $58,5 млн.).

"Наша непохитна підтримка України життєво важлива для нашої безпеки тут, у Великій Британії, та для забезпечення тих, хто на передовій, необхідним обладнанням для відбиття Росії. Моє послання до українського народу... ми з вами стільки, скільки потрібно, і ми йтимемо далі та швидше у нашій підтримці вашої мужньої боротьби за мир у Європі", – повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема.

Із оголошеного пакета у $60 млн Лондон прискорить постачання легких багатоцільових ракет близько $13 млн. для покриття найнагальніших зимових потреб України. Ці засоби протиповітряної оборони довели високу ефективність проти швидкісних і висотних реактивних безпілотників, якими РФ атакує тилові міста, зокрема Київ. Загалом Велика Британія вже виділила понад $2 млрд. на постачання Україні понад 5 тис. легких багатоцільових ракет протягом наступних чотирьох років.

Бернем доручив британським міністрам розробити подальші пакети санкцій, військової допомоги та фіскальних заходів для надання Києву термінової підтримки в найближчі тижні.

Велика Британіязакликає міжнародних партнерів посилити санкції проти РФ та тиск на Путіна, щоб змусити Кремль пристати на заклики США щодо повного припинення вогню в енергетичному секторі. Паралельно британська сторона продовжує реалізацію планів із запровадження повної заборони на морські перевезення російського скрапленого природного газу, що обмежить доступ РФ до британських судноплавних і страхових послуг.

Канцлер казначейства Великої Британії Джон Гілі під час зустрічей Міжнародного валютного фонду у Бангкоку закликатиме партнерів запровадити аналогічне ембарго на російський скраплений природний газ. Напередодні у вівторок із відповідним закликом до союзників під час Варшавського безпекового форуму виступив міністр закордонних справ Великої Британії.

Фото: banker.ua.