Проросійська кандидатка перемагає на виборах в Болгарії

У Болгарії на президентських виборах перемагає Іліяна Йотова, яка виступає за діалог із Росією та проти військової допомоги Україні. За результатами опрацювання майже 100% бюлетенів, її підтримали 57,69% виборців. Проєвропейський кандидат Андрій Гюров набрав 39,35% голосів.

Перемогу Йотової засвідчують попередні результати підрахунку голосів Центральною виборчою комісією Болгарії. За даними ЦВК, станом на 5:00 2 листопада було опрацьовано 99,56% виборчих протоколів. Пара Йотова — Кирил Вальчев отримала 57,69% голосів.

Їхні суперники — колишній прем'єр-міністр Андрій Гюров і кандидат у віцепрезиденти Георгій Кандев — заручилися підтримкою 39,35% виборців. Ще 2,96% учасників голосування обрали варіант «Не підтримую нікого». Гюров уже визнав результати голосування та заявив, що приймає вибір громадян Болгарії. «Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Нічого не було дарма, і найкраще ще попереду», — сказав він.

Іліяна Йотова раніше обіймала посаду віцепрезидентки Болгарії, а в січні 2026 року стала виконувачкою обов'язків глави держави після відставки Румена Радева.

Під час передвиборчої кампанії вона виступала за дипломатичне врегулювання війни Росії проти України та не підтримувала надання Києву додаткової військової допомоги. Натомість Андрій Гюров дотримувався проєвропейської позиції та виступав за підтримку України.

Як повідомляло раніше ForUa, уряд Болгарії утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України.