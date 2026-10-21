Уряд Болгарії утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України

Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України

через Європейський фонд миру (EPF) і фінансуватиме лише нелетальну допомогу. Про це йдеться у пресрелізі уряду, 21 жовтня, передає Novinite.

«Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося насамперед у регіони з етнічним болгарським населенням», — заявили в уряді країни.

Уряд Румена Радєва обґрунтував це рішення, посилаючись на стратегічний інтерес Болгарії «у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння».

«Зосередження виключно на невійськовій допомозі надсилає міжнародній спільноті чіткий сигнал: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів», — зазначили в уряді.

Зауважується, що внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить трохи більш як 9 млн євро, хоча конкретної частки на закупівлю зброї для України виділено не було.

Раніше цього року на підставі рішення попереднього уряду Росена Желязкова, ухваленого в лютому, країна вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.

Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 млрд євро. У вересні цього року Євросоюз схвалив виділення понад 6 млрд євро на фінансування закупівлі зброї для України.

Болгарія отримала понад 3 млн євро відшкодування через цей фонд після передачі військової техніки.

Як повідомляв ForUA, днями прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна не може робити внесок у фінансування, про яке просив президент України Володимир Зеленський на останньому засіданні Європейської ради.