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Уряд Болгарії утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України

Уряд Болгарії утримається від подальшого фінансування летальної зброї для України

Болгарія більше не фінансуватиме летальну зброю для України

 через Європейський фонд миру (EPF) і фінансуватиме лише нелетальну допомогу. Про це йдеться у пресрелізі уряду, 21 жовтня, передає Novinite.

«Болгарія фінансуватиме для України лише нелетальну допомогу; крім того, вона наполягатиме на тому, щоб болгарське фінансування спрямовувалося насамперед у регіони з етнічним болгарським населенням», — заявили в уряді країни.

Уряд Румена Радєва обґрунтував це рішення, посилаючись на стратегічний інтерес Болгарії «у припиненні бойових дій поблизу її кордонів, а також на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, водночас виступаючи проти тривалого військового протистояння».

«Зосередження виключно на невійськовій допомозі надсилає міжнародній спільноті чіткий сигнал: Болгарія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, проте відкидає логіку нескінченного військового протистояння та шукає шляхи для відкриття дипломатичних каналів для переговорів», — зазначили в уряді.

Зауважується, що внесок Болгарії до Європейського фонду миру (EPF) у поточному році становить трохи більш як 9 млн євро, хоча конкретної частки на закупівлю зброї для України виділено не було.

Раніше цього року на підставі рішення попереднього уряду Росена Желязкова, ухваленого в лютому, країна вже надала Україні допомогу на суму понад 6 мільйонів євро через цей механізм.

Європейський фонд миру діє з 2021 року, а його загальний обсяг перевищує 17 млрд євро. У вересні цього року Євросоюз схвалив виділення понад 6 млрд євро на фінансування закупівлі зброї для України.

Болгарія отримала понад 3 млн євро відшкодування через цей фонд після передачі військової техніки.

Як повідомляв ForUA, днями прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна не може робити внесок у фінансування, про яке просив президент України Володимир Зеленський на останньому засіданні Європейської ради.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

фінансуванняБолгаріядопомога Українілетальна зброя
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