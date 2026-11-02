Окупанти другий місяць поспіль втрачають позиції на ключових напрямках

Російська армія другий місяць поспіль втрачає більше територій в Україні, ніж захоплює. У жовтні 2026 року чисті територіальні втрати окупантів перевищили 27 кв. км. Водночас українські захисники завдали противнику рекордних втрат у живій силі за весь час повномасштабної війни.

У жовтні російські війська змогли зміцнити позиції або захопити 139,85 кв. км української території, йдеться в аналітичному матеріалі Інституту вивчення війни (ISW). Водночас за цей період окупанти втратили контроль над 167,14 кв. км. Таким чином, чисті територіальні втрати Росії становили 27,29 кв. км, або в середньому 0,88 кв. км щодня.

Російські війська досягли певних успіхів на Запорізькому та Сумському напрямках. Проте на більшості інших ділянок фронту, зокрема на Донеччині, контрольована ними територія скорочувалася. Це особливо показово, оскільки саме Донецька область залишається одним із головних пріоритетів Кремля.

Як зазначають в ISW, навіть з урахуванням російських інфільтрацій на території, яку Москва не контролює, окупанти зазнали чистих територіальних втрат у 76,38 кв. км. У середньому це 2,46 кв. км на день.

За даними аналітиків, російські війська захопили десять населених пунктів загальною площею 5,86 кв. км. Натомість українські захисники звільнили або зачистили від російських диверсійних груп 11 населених пунктів площею 3,24 кв. км.

Окрім територіальних невдач, російська армія у жовтні зазнала найбільших щомісячних втрат особового складу за весь час повномасштабного вторгнення.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом місяця російські війська втратили 54 400 військових убитими та важко пораненими. Це вже четвертий місяць поспіль, коли втрати окупантів перевищують 40 тисяч осіб.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді із позивним «Мадяр» повідомив, що найбільших втрат російські війська зазнали на Добропільському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

В ISW пояснюють, що російська система комплектування армії наразі не забезпечує достатньої кількості новобранців для компенсації таких втрат. Поєднання значних втрат особового складу та скорочення окупованих територій може свідчити про послаблення наступального потенціалу Росії.

За оцінкою аналітиків, російські війська зберігають ініціативу поблизу Добропілля на Донеччині, де зосередили значну частину наступальних операцій. Водночас українські сили перехопили ініціативу на Куп'янському, Лиманському та Олександрівському напрямках і продовжують оскаржувати її на заході Запорізької області. При цьому просування росіян на Добропільському напрямку залишається незначним, попри залучення значних ресурсів і великої кількості особового складу.

Аналітики також вважають, що навіть можливе захоплення Добропілля не забезпечить російській армії суттєвого просування вглиб Донецької області.

На думку ISW, значні втрати особового складу та проблеми з поповненням армії можуть пояснювати зміну підходу Кремля до ведення війни. Росія дедалі більше покладається на балістичні ракети далекого радіусу дії та реактивні безпілотники, намагаючись змусити Україну капітулювати протягом зими.

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