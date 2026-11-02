Російський дизель став токсичним товаром в США

Американські компанії відмовляються купувати російський дизель, попри тиск адміністрації Дональда Трампа та пропозиції значних знижок. Бізнес побоюється порушення санкційного законодавства, судових позовів і репутаційних втрат. Тим часом демократи в Конгресі попереджають про можливі розслідування щодо компаній, які погодяться на такі угоди.

Представники адміністрації Трампа непублічно закликають американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які танкерами прямують через Атлантичний океан до США, пише The Washington Sun із посиланням на представників галузевих об'єднань. Москва і Вашингтон намагаються зацікавити потенційних покупців, зокрема пропонуючи значні знижки.

Однак протягом кількох тижнів продавцям не вдалося знайти гарантованих покупців у Сполучених Штатах. За словами співрозмовників видання, на момент завантаження пального на танкери підтверджених замовлень не було.

Американські компанії побоюються юридичних наслідків таких операцій. Демократи в Конгресі стверджують, що рішення адміністрації Трампа суперечить чинним санкційним обмеженням, які забороняють імпорт російських енергоносіїв.

Один із галузевих аналітиків розповів, що на компанії чинять сильний тиск як Москва, так і Вашингтон, проте побоювання щодо репутаційних та юридичних ризиків переважають фінансову вигоду від дешевшого пального.

У Міністерстві фінансів США, зі свого боку, заявили, що видана ліцензія на придбання російського дизеля відповідає попередній практиці відомства, а його дії залишаються в межах чинного законодавства.

Представники Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті вже звернулися до портів, банків та енергетичних компаній із попередженням про можливу кримінальну відповідальність за операції з російським дизельним пальним.

Додаткові ризики для потенційних покупців можуть виникнути після проміжних виборів 3 листопада. За прогнозами, демократи мають шанси отримати контроль над Палатою представників і, можливо, Сенатом. У такому разі компанії, які погодяться імпортувати російське пальне, можуть стати об'єктами розслідувань Конгресу вже наступного року.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав власників танкерів змінити курс і не доставляти російський дизель до американських портів. Він попередив, що компанії можуть зіткнутися з юридичними наслідками в майбутньому, навіть якщо нинішня адміністрація не вживатиме проти них жодних заходів.

Крім того, Блюменталь вимагає розкрити інформацію про продавців пального, потенційних покупців, операторів терміналів і страхові компанії, залучені до операцій.

За оцінками галузевих аналітиків, танкери зрештою можуть змінити пункт призначення та вирушити до Бразилії. Ця країна після запровадження американських санкцій у 2022 році продовжує закуповувати значні обсяги російського дизельного пального.

Як повідомляло раніше ForUa, три танкери з приблизно 140 тисячами тонн російського дизелю прямують до США за домовленістю Трампа з Путіним.