Саміт трьох лідерів на межі зриву: Китай висунув принципову вимогу

Можливий тристоронній саміт президента США Дональда Трампа, російського лідера Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна опинився під питанням. Китай не виявив зацікавленості в проведенні таких переговорів і наполягає, що до обговорення завершення війни в Україні мають бути залучені європейські держави. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю телеканалу ARD.

За словами німецького президента, він особисто обговорив ідею тристоронньої зустрічі із Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна 30 жовтня. Штайнмаєр розповів, що китайський лідер дав зрозуміти: жодної підготовки до саміту щодо України за участю США, Росії та Китаю наразі не ведеться. Більше того, сама пропозиція такої зустрічі стала для нього несподіванкою.

Сі Цзіньпін також наголосив, що війна в Україні є європейським конфліктом, тому європейські країни повинні мати місце за столом переговорів.

Раніше повідомлялось про можливу зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який має відбутися в середині листопада в китайському Шеньчжені.

Ініціатором такого формату, за інформацією The Diplomat, виступила Москва. Кремль розглядав зустріч як можливість повернути Росії статус одного з ключових гравців світової політики.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також припускали, що Москва може використати тристоронній формат для просування власних умов завершення війни проти України.

Водночас Пекін поки не підтвердив готовності брати участь у таких переговорах. Китай раніше заявляв про необхідність залучення до мирного процесу як України, так і Росії.

У The Diplomat зазначають, що сама поява Путіна за одним переговорним столом із президентами США та Китаю могла б стати для Кремля дипломатичним здобутком і сприяти послабленню міжнародної ізоляції Росії.

Раніше ForUa писало, що відбувається довкола мирного врегулювання по Україні.