Театр абсурду у розпалі: що відбувається довкола мирного врегулювання по Україні

З 80-річного президента США, як з рогу достатку щоденно продовжують сипатися абсурдні по формі та змісту звинувачення на адресу України. Чому очільник Білого дому вперто продовжує рух по шляху не просто паралельної — абсолютно збоченої реальності — далі в матеріалі ForUA.

У ніч проти вівторка, 19 жовтня за Києвом президент США заявив журналістам, що рашисти у своїй ницій війні проти суверенної України «не проявили навіть близько того, на що були здатні». «Вони знають, що я це ціную», - додав очільник Білого дому. Окрім того, Трамп заявив, що, можливо, президенту Володимиру Зеленському вже час доручити переговори комусь іншому: «Зеленський мав би вже давно вирішити цю війну. Якби він прислухався до мене, то вже давно уклав би набагато вигіднішу угоду. І на його боці були б мільйони людей. Можливо, Зеленському пора доручити переговори комусь іншому». Також Трамп додав, що, на його думку, президент України «просто не хоче припиняти війну».

Американський лідер також заявив, що дивився по телевізору виступ «однієї жінки», який справив на нього враження. «Вона звинувачує Зеленського. Вона каже: «Зеленський вбиває наших чоловіків. Наші чоловіки гинуть. У наших чоловіків немає ніг. Вони перебувають у психіатричних лікарнях. Вона говорить про Україну. Вона дуже відома. Її хочуть посадити до в’язниці».

Попри те, що Трамп не уточнив, про кого саме йде мова, в українському експертному середовищі переконані, що на 99, 99% йдеться про колишню речницю нинішнього господаря Банкової Мендель, яка останнім часом буквально у турборежимі активізувалася в американському медійному середовищі, просуваючи відверто антиукраїнські наративи. І як тут не згадати історію про те, коли ще на зорі свого безхмарного президентства у 2019 році Зеленський, коментуючи інцидент, коли Мендель нахабно відштовхнула журналіста програми «Схеми» Сергія Андрушка, сказав дослівно наступне: «Дєвочку, в цьому випадку, буду захищати». Наразі так і кортить запитати: «Дозахищався?». Питання, звісно ж, риторичне і буквально нещодавно - невдовзі після того, як Мендель відчутно активізувалася в американських медіа, рішенням українського РНБО, головою якої, нагадаємо, є президент, проти цієї персонажки було введено санкції. Ось, як то кажуть, і відповідь.

Проте відносно колишньої речниці глави держави жодних кримінальних справ наразі не порушено, тому чому Трамп говорить про якісь в’язниці — відомо тільки самому Трампу, в голові якого, судячи з його заяв не просто вінегрет — вінегрет, на жаль, прокислий і такий, що смердить за тисячі кілометрів.

Напередодні, абсолютно безцеремонно та безпідставно «наїжджаючи» на Україну, у своєму дописі у Truth Social президент США також подякував Москві за стриманий підхід до конфлікту на Близькому Сході, незважаючи на її союзницькі відносини з Іраном. «Можливо, Росія не допомагає їм взагалі»,- написав Трамп, наголосивши, що він хоче, «щоб і далі так було». «І мені вдасться цього досягти, якщо мені не заважатимуть дурні люди», - застеріг нинішній господар Овального кабінету прихильників запровадження санкцій проти Росії від створення нових проблем у відносинах з Москвою.

Звісно, що з огляду на трампівський статус, його пости у соцмережах збирають надзвичайно широку аудиторію. Втім, на щастя, на відміну від президента США, читачі його дописів, скажімо коректно, набагато більш реалістично оцінюють ситуацію. Наочним свідченням цього є той факт, що найбільш популярними емоджі під постами Трампа з «наїздами» на Україну є або смайлик, якого нудить до блювоти, або пігулка — натяк на те, що очільнику Білого дому час звернутися до лікарів.

І ось на такому фоні напередодні газета The Wall Street Journal (WSJ) повідомила про ймовірну зустріч лідерів США, Китаю і Росії на саміті Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС), який пройде 17–18 листопада. Зокрема, за інформацією WSJ, під час нещодавньої телефонної розмови з Трампом Путін запропонував провести на полях саміту АТЕС у Шеньчжені тристоронню зустріч, під час якої можуть бути досягнуті «вирішальні домовленості» щодо мирного врегулювання по Україні.

Путінський речник Пєсков, коментуючи WSJ інформацію про «стрілку» у подібному форматі, зазначив, що Москва зацікавлена у зустрічі лідерів «великої трійки». Між тим, додав рот Кремля, остаточного рішення про її проведення та порядок денний переговорів поки що не прийнято.

Насправді, зазначає політолог Володимир Фесенко, ідею тристоронньої зустрічі по лінії Трамп-Сі-Путін у Кремлі почали просувати ще влітку.

«Це давня мрія Путіна – нова Ялта, де він виглядав би одним з переможців і одним з господарів світу, який ділить світ з партнерами. Як до цього ставитись? В Україні вже понеслася емоційна інформаційна хвиля, що це глобальна зрада, все пропало, нас здають. Раджу ставитись до цього більш спокійно і раціонально, бо невідомо чи ця зустріч зрештою відбудеться. В цій зустрічі зацікавлений перш за все Путін. Сі зацікавлений вирішувати питання напряму з Трампом. Навіщо йому піднімати статус партнера, який є залежним від нього? Трампу теж краще вести переговори окремо з китайським лідером і окремо з російським диктатором. І схоже, що радники Трампа переконують його не погоджуватись на цю пропозицію Путіна. Якщо ця зустріч все ж таки відбудеться, чи домовляться три лідера? Теж важко сказати. Між трьома країнами є серйозні протиріччя саме в цьому трикутнику. А домовлятися треба не лише про Україну, а й про Тайвань, про Іран і багато чого іншого. І в кожному зі спірних питань інтереси цих країн є достатньо суперечливими», - акцентує експерт.

При цьому, на переконання політолога, наразі не схоже, що Путін хоче домовлятися про мир, навіть на своїх умовах: «Він зраз прагне повної перемоги над Україною. Навіть якщо вони зустрінуться і про щось домовляться, то лише в загальних рисах (як це було у Путіна з Трампом в Анкориджі). І реалізувати це без згоди України і Європи буде неможливо. Безумовно, певні ризики є. Тому разом з європейськими партнерами треба працювати на випередження і на нейтралізацію потенційних ризиків. Зокрема треба прямо попереджати і США і Китай, що домовитись про Україну без України і без Європи неможливо. А взагалі, Україні разом з європейськими партнерами треба визначатись зі стратегією подальшого спротиву Росії і в воєнному, і в політичному сенсі, а також з тим, яким чином і в якому форматі можливо відновити справжні мирні переговори. На сьогодні, на превеликий жаль, такої стратегії не має».

У тому, що Китай не буде у захваті від ідеї зустрічі «на трьох» на саміті ATEC переконаний і політолог Олександр Леонов. Китай бачить світ двополярним – КНР і США, констатував експерт в етері Українського радіо, додавши, що Пекін «не дуже зацікавлений підіймати Росію на свій рівень». Піднебесній цікаво, щоб Росія виглядала, як її проксі, як країна, на яку вона може натиснути. І Китаю важливе долучення Європи до таких розширених зустрічей, якщо до них дійде справа, резюмує Леонов.

«Для Китаю важливо, щоб разом з війною Росії проти України були вирішені і його проблеми. Китай з 2022 року натякає, що ця зустріч має бути розширеною. І щоб там зокрема брала участь Європа. Китай хоче використати цю можливість для встановлення нового світового порядку, де саме Китай буде головним засновником і країною, яка напише головні правила світопорядку», - підсумував Олександр Леонов.