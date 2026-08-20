Операція «Форест Гамп»: високопосадовці ОП та депутати займалися рейдерством у Києві

НАБУ та САП викрили схему рейдерського захоплення фігурантами операції "Форест Гамп" об'єктів нерухомості та інших активів шляхом втручання в роботу мереж Міністерства юстиції.

Екснардеп Максим Микитась, ексзаступниця голови Офісу президента Ірина Мудра та депутат колишньої ОПЗЖ Вадим Столар вчиняли рейдерське захоплення підприємств на об'єктів нерухомості через підробку документів щодо права власності на них, а також через судові рішення, повідомляє НАБУ.

Восени 2025 року фігуранти заволоділи активами на понад 248 млн. грн. У травні 2026 року вони намагалися заволодіти об'єктами в Києві на понад 207 млн. грн.

Вони намагалися заволодіти підприємством, щоб отримати контроль над нерухомістю в центрі Києва загальною вартістю понад 500 млн. грн.

Фото та відео: НАБУ.