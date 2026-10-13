Напередодні аукціону у Гонконгу виставили картину ван Гога, яка не експонувалась понад 60 років

У вівторок, 13 жовтня, сотні людей вишикувалися в чергу в Гонконгу, щоб побачити картину відомого нідерландського художника Вінсента ван Гога, яка не експонувалась публічно понад шість десятиліть, повідомляє Reuters.

Картину виставили напередодні аукціону Sotheby's у Нью-Йорку 18 листопада, де, як очікується, полотно продадуть приблизно за 180 млн доларів.

«Квітучі каштани» / Фото: sothebys.com

Написана у травні 1890 року картина Châtaigniers en fleurs («Квітучі каштани») є одним із найважливіших творів нідерландського художника, створених ним в останні дні його життя у французькому селі Овер-сюр-Уаз, де він помер приблизно через два місяці у віці 37 років.

Скотт Нічел з відділу сучасного мистецтва аукціонного дому Sotheby's у Нью-Йорку сказав, що ця картина має всі шанси встановити новий аукціонний рекорд серед творів ван Гога.

«Це момент надзвичайного оптимізму, шаленої енергії, ентузіазму, пристрасті та кольору у творчості художника», – зазначив він.

Картини з останнього періоду творчості ван Гога в Овер-сюр-Уазі, що настали одразу після його виписки з психіатричної лікарні в Сен-Ремі-де-Провансі, рідко з’являються на ринку, і цей аукціон приверне увагу колекціонерів, музеїв та інвесторів, йдеться у матеріалі.

Полотно, на якому зображено величезний квітучий каштан з квітучою кроною, що домінує в композиції, буде виставлено на продаж у складі колекції з 12 творів, які давно не виставлялися на публіці, серед яких роботи Поля Сезанна та Клода Моне.

Після смерті Ван Гога в липні 1890 року картина «Квітучі каштани» перейшла до його брата Тео, а згодом до вдови останнього, Йоганни ван Гог-Бонгер, та їхнього сина Вінсента Віллема.

Згодом вона належала німецькому видавцю Самуелю Фішеру, засновнику видавництва S. Fischer Verlag, а потім увійшла до колекції Джорджа «Бадді» Десільви, американського автора пісень, кінопродюсера та співзасновника лейблу Capitol Records.

У 1953 році картину придбала колекціонерка Гаррієт Гарріс-Джонас: її зібрання вважалося настільки визначним, що нью-йоркський Музей мистецтва Метрополітен організовував для меценатів візити до її квартири на П’ятій авеню, щоб вони могли оглянути ці твори мистецтва.

У 1975 році картину придбала родина Блак’є в артдилера Вільденштейна.