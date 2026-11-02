Гуманітарна місія в Олешках дала змогу евакуювати майже 800 людей

Планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

"Місія була успішною, забезпечивши доставку критичної допомоги до регіону та евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я вітаю Росію та Україну за їхнє лідерство та співпрацю щодо перемир'я в Олешках. Сподіваюся, Олешки стануть основою для тривалого миру між обома націями", – повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Трамп нагадала, що режим припинення вогню діяв у заплановані терміни з 27 жовтня по 1 листопада.

Фото: Х.