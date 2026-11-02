﻿
Війна

Гуманітарна місія в Олешках дала змогу евакуювати майже 800 людей

Гуманітарна місія в Олешках дала змогу евакуювати майже 800 людей

Планове гуманітарне перемир'я у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області завершилося успішною доставкою критичної допомоги в регіон та евакуацією майже 800 мирних жителів.

"Місія була успішною, забезпечивши доставку критичної допомоги до регіону та евакуацію майже 800 осіб. Від імені Америки я вітаю Росію та Україну за їхнє лідерство та співпрацю щодо перемир'я в Олешках. Сподіваюся, Олешки стануть основою для тривалого миру між обома націями", – повідомила перша леді США Меланія Трамп.

Трамп нагадала, що режим припинення вогню діяв у заплановані терміни з 27 жовтня по 1 листопада.

Фото: Х.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаМеланія ТрампОлешки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

В Україні 1 листопада прогнозують до +15°, подекуди дощі
Суспiльство 01.11.2026 08:23:41
В Україні 1 листопада прогнозують до +15°, подекуди дощі
Читати
Нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк спростував публікації окремих Телеграм-каналів
Столиця 31.10.2026 22:45:21
Нардеп від «Слуги народу» Сергій Нагорняк спростував публікації окремих Телеграм-каналів
Читати
Аксесуари для вікон онлайн: які українські магазини заслуговують на увагу покупців
Суспiльство 31.10.2026 22:36:30
Аксесуари для вікон онлайн: які українські магазини заслуговують на увагу покупців
Читати

Популярнi статтi