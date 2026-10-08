Чому стоматолог може врятувати від діабету: відкриття науковців Королівського коледжу Лондона

Запалення кінчика кореня зуба (апікальний періодонтит) спричиняє не лише сильний біль, але й може серйозно загрожувати загальному здоров'ю. Науковці з Королівського коледжу Лондона дослідили, як успішне ендодонтичне лікування протидіє системним ризикам для організму. Результати роботи під керівництвом Садії Ніазі опубліковано в журналі Journal of Translational Medicine.

Стоматологічні проблеми із системними наслідками

Тривале запалення у кореневих каналах може призвести до потрапляння бактерій у кровотік. Це провокує системне запальне навантаження та пов'язане з кардіометаболічними порушеннями.

«Бактерії, що потрапляють у кров, підвищують рівень цукру та ліпідів, тим самим збільшуючи ризик серйозних проблем зі здоров’ям, таких як серцево-судинні захворювання та діабет», — пояснює керівниця дослідження Садія Ніазі.

Як працює лікування?

Дослідники спостерігали за 65 пацієнтами з апікальним пародонтитом протягом двох років після ендодонтичного лікування. Для виявлення кардіометаболічних змін науковці регулярно аналізували молекули крові за допомогою ядерної магнітно-резонансної спектроскопії.

Аналіз показав позитивні зрушення у понад половині досліджуваних метаболітів:

Через 3 місяці: зафіксовано значне зниження рівня амінокислот із розгалуженим ланцюгом, а також короткочасне зменшення показників холестерину, холіну та жирних кислот.

Протягом двох років: спостерігалося поступове зростання рівня триптофану, а під час фінального огляду через два роки — стабільне зниження рівня глюкози та пірувату.

Крім того, науковці продемонстрували тісний зв'язок між метаболічним профілем, маркерами запалення та доопераційним мікробіомом крові й кореневих каналів.

Важливість ранньої діагностики

Експерти дійшли висновку, що успішне усунення інфекції сприяє нормалізації метаболізму глюкози та ліпідів, а також суттєво зменшує системне запалення.

Автори дослідження наголошують, що стоматологам важливо враховувати системний вплив інфекцій порожнини рота та сприяти їхній своєчасній діагностиці й лікуванню.