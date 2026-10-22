«Незаконний вантаж»: Десятеро чоловіків намагались дістатися Молдови у фурі з молоком

Оперативники Могилів-Подільського прикордонного загону неподалік кордону з Молдовою зупинили вантажівку, водій якої намагався незаконно вивезти за кордон десятьох осіб. Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Перевізник, 40-річний громадянин Молдови, стверджував, що нібито має вантаж із палетами молока. Для більшої переконливості напівпричіп був опломбований під митним забезпеченням, повідомили прикордонники.

Однак, огляд «вантажу» показав, що замість молока всередині вантажівки – серед палетів – були десять порушників з різних областей України. Кожен заплатив від 3 тис. до 15 тис. дол., щоб нелегально потрапити до Молдови. Зв'язок з водієм із запломбованого причепа пасажири тримали за допомогою радіостанції, уточнили в ДПСУ.

Усіх притягнуто до адмінвідповідальності, а перевізнику іноземцю оголошено про підозру за ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Фото: ДПСУ