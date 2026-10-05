Під Києвом водій напав на поліцейських з лопатою та отримав кулю

У Софіївській Борщагівці Київської області водій Ford після спроби втечі від патрульних врізався в електроопору, а потім напав на поліцейських із саперною лопатою. Один із інспекторів застосував табельну зброю та поранив чоловіка в ногу.

Як повідомили в патрульній поліції Києва, правоохоронці отримали орієнтування на автомобіль Ford, водій якого проігнорував вимогу зупинитися. Патрульні виявили машину та повторно подали водієві сигнал про зупинку, однак той продовжив рух. Поліцейські розпочали переслідування. Водій виїхав за межі Києва, а в Софіївській Борщагівці не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

Після аварії чоловік вийшов із автомобіля із саперною лопатою в руках та напав на патрульних. Унаслідок цього двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження.

За даними поліції, інспектори неодноразово вимагали від чоловіка припинити напад і кинути лопату. Його також кілька разів попереджали про можливе застосування вогнепальної зброї, однак він не реагував на вимоги.

Щоб відбити напад та усунути загрозу життю і здоров’ю правоохоронців, один із патрульних застосував табельну вогнепальну зброю та влучив нападнику в ногу. У поліції зазначили, що такі дії були здійснені відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію».

На місце події викликали медиків. Двоє постраждалих поліцейських отримали необхідну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує. Стан пораненого водія також не становить загрози для життя.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом нападу на правоохоронців розпочали кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Як повідомляло раніше ForUa, у Польщі затримали українця після нападу з ножем на п’ятьох людей.