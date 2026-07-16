Тарифи з 1 серпня: за що доведеться платити більше

Із 1 серпня 2026 року українці й надалі сплачуватимуть за електроенергію та природний газ за чинними тарифами. Водночас у багатьох громадах зросте вартість водопостачання, а в окремих містах ціни вже збільшилися у два-три рази.

За даними профільних відомств, тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт·год, а річна ціна на газ від "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр.

Найбільші зміни стосуються холодної води. Після передачі повноважень щодо встановлення тарифів місцевим органам влади низка громад уже затвердила нові розцінки.

Найдорожча вода наразі в:

Умані — 157,32 грн/куб. м;

Бородянці — 139,34 грн/куб. м;

Павлограді — 113,47 грн/куб. м.

У Вінниці тариф зріс більш ніж утричі — із 25,62 грн до понад 81 грн за кубометр.

У великих містах ситуація відрізняється. У Дніпрі кубометр води коштує 81,92 грн, в Одесі тарифи поки не переглядали, а в Києві поки діє стара ціна — 30,38 грн за кубометр. Водночас столичний водоканал уже подав на погодження новий тариф — близько 89 грн, що може майже потроїти платіжки киян.

Тарифи на гарячу воду та опалення залишаються без змін. На час дії воєнного стану продовжує діяти мораторій на їх підвищення, тому в опалювальному сезоні 2026–2027 років українці сплачуватимуть за чинними розцінками.

Фахівці пояснюють, що основними причинами подорожчання води стали зростання витрат водоканалів на електроенергію, паливо, реагенти та ремонт зношених мереж. У невеликих громадах ці витрати розподіляються між меншою кількістю споживачів, що й призводить до суттєвого підвищення тарифів.

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