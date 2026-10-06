Російські війська атакували автодорогу на Одещині, є постраждалі

Російські війська завдали серії ударів по автомобільній дорозі в Одеській області. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, двоє з них госпіталізовані. Стан одного з потерпілих оцінюють як вкрай важкий.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок ударів також пошкоджені вантажні та легкові автомобілі.

Атака відбулася на тлі активізації російських ударів по Україні. Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що наприкінці вересня 2026 року Росія посилила кампанію ракетних і дронових ударів, яка дедалі частіше призводить до загибелі та поранення цивільних.

Окремо російські війська активізували удари по мостах у Києві. З 1 до 4 жовтня вони близько семи разів атакували Північний та Південний мости столиці. В ISW вважають, що таким чином Росія намагається завдати шкоди економіці України та порушити повсякденне життя цивільного населення.

Аналітики прогнозують, що Росія, ймовірно, продовжить кампанію ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України, причому інтенсивність і летальність атак можуть зростати.

В ISW вважають, що мета цієї кампанії полягає у створенні для українців таких умов життя, які Кремль розраховує зробити «нестерпними», щоб змусити Україну погодитися на вимоги Росії.

Російські війська регулярно атакують українські міста та цивільну інфраструктуру ударними безпілотниками, ракетами, керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню.

Українська влада та міжнародні організації неодноразово заявляли, що російські удари по цивільних об’єктах можуть мати ознаки воєнних злочинів і наголошували на необхідності розслідування таких атак.

Російське керівництво заперечує навмисне завдання ударів по цивільній інфраструктурі України, хоча внаслідок російських атак регулярно гинуть і отримують поранення цивільні, а також пошкоджуються житлові будинки, лікарні, школи, дитсадки, енергетичні та водогосподарські об’єкти.