США та Ізраїль розробили коротку операцію проти Ірану

Військові відомства США та Ізраїлю розробили конкретні плани щодо відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США, які відбудуться 3 листопада.

У міру просування планування короткої, але інтенсивної операції військові відомства США та Ізраїлю активізували навчання, здійснюючи польоти над Іраком для відпрацювання маневрів завдання ударів, повідомляє The New York Times.

Як повідомили американські офіційні особи, цього тижня міністр оборони Піт Гегсет зустрівся в Ізраїлі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, щоб обговорити нові удари.

Серед цілей, ймовірно, будуть енергетична інфраструктура Ірану, ядерні об’єкти, а також арсенал ракет і безпілотників.

Деякі офіційні особи заявляють, що ще одна велика серія атак може довести іранську економіку до краху і змусити країну піти на дипломатичні поступки після майже восьми місяців конфлікту.

Проте є підстави скептично ставитися до того, що відновлення війни буде успішнішим, ніж перша фаза інтенсивних американо-ізраїльських ударів, що тривали з лютого по квітень. Ті раунди бойових дій призвели до зростання цін на енергоносії та інфляції в усьому світі, підірвали безпеку на Близькому Сході та серйозно вичерпали запаси ракет-перехоплювачів у Пентагоні.

Далеко не факт, що президент США Дональд Трамп схвалить нові удари. Цього року він неодноразово накладав вето на плани відновлення масштабних бойових операцій, зокрема й цього місяця, коли збройні сили США та Ізраїлю були майже готові до атаки.

У той час як США збирають величезний арсенал, який буде повністю готовий до початку листопада, дипломатичні зусилля тривають: американські переговірники використовують потенційне відновлення війни як важіль тиску на Іран, щоб домогтися прогресу в питаннях, що стосуються його ядерної програми та контролю над Ормузькою протокою.

Однак поки що іранські переговірники не готові йти на поступки щодо ядерної програми, наполягаючи на відкладенні цього питання на пізніший етап переговорів.

Представник Білого дому заявив у середу, що адміністрація не коментує військові плани, "які можуть існувати або не існувати".

За його словами, Трамп, залишає відкритими всі варіанти, щоб гарантувати, що Іран не зможе отримати ядерну зброю.

Фото: report.az.