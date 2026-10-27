На Донеччині зафіксували нове просування ворога

Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають просування поблизу населеного пункту Світле Покровського району. Зміни на лінії фронту зафіксував моніторинговий проєкт DeepState після оновлення карти бойових дій.

За даними аналітиків, російські підрозділи просунулися поблизу Світлого. Водночас у повідомленні не уточнюють, на яку саме відстань змогли просунутися окупанти та як змінилася ситуація безпосередньо в населеному пункті.

Світле розташоване в Покровському районі Донецької області, на ділянці фронту, де російські війська продовжують спроби просуватися в напрямку Добропілля. Раніше DeepState також повідомляв про зміни на інших ділянках цього напрямку.

Зокрема, 17 жовтня аналітики зафіксували просування російських військ поблизу Світлого та Матяшевого. У наступні дні повідомлялося і про зміни поблизу інших населених пунктів Донеччини.

Покровський напрямок залишається одним із районів активних бойових дій. Українські військові продовжують відбивати російські штурми, тоді як моніторингові проєкти відстежують зміни лінії фронту за відкритими джерелами та геолокованими матеріалами.

Наразі повідомлення DeepState стосується саме просування поблизу Світлого. Інформації про захоплення населеного пункту в цьому повідомленні немає.

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