Чорне море стало найнебезпечнішим судноплавним маршрутом у світі

У 2026 році в Чорному морі загинуло більше моряків, ніж у будь-якій іншій водоймі, перевищивши кількість жертв у Перській затоці, яка привернула більше уваги у всьому світі.

Екіпажі нафтових танкерів, вантажних суден та зерновозів, що заходять у Чорне море поблизу територій ЄС та НАТО, змушені прориватися крізь шквал атак з боку дронів. За деякими оцінками, кількість атак у Чорному морі у понад шість разів перевищує кількість атак у Перській затоці, повідомляє Financial Times.

"На мою думку, плавання Чорним морем і заходження в українські порти - це майже самогубство", - заявив голова Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк

За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, цього року в Чорному морі було атаковано понад 570 суден, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 моряків. Для порівняння: у Ормузькій протоці було підтверджено 24 смертельні випадки.

Деякі судна потрапили під перехресний вогонь під час атак на порти, тоді як інші стали ціллю навмисних ударів. За даними Ambrey, у третьому кварталі в середньому відбувалося понад чотири атаки на день.

Деякі судноплавні компанії готові ризикувати, перевозячи нафту з Близького Сходу – їх спонукають до цього рекордно високі фрахтові ставки. Однак, за словами судноплавних груп, більшість не бажає відправляти свої судна в Чорне море, де рентабельність нижча, а торгівля набагато небезпечніша.