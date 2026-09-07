СБУ затримала на Миколаївщині ще одного агента фсб

Ним виявися завербований ворогом місцевий мобілізований, який коригував російські обстріли по південних регіонах нашої держави, повідомляє СБУ.

Перебуваючи у лавах однієї з артилерійських бригад ЗСУ, фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з’єднання Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.



Зловмисник дистанційно координував свої дії із співробітником військової контррозвідки фсб. Для зв’язку з куратором із рф агент використовував анонімний чат у месенджері.



Кіберфахівці СБУ викрили контакти «крота» з російською спецслужбою, задокументували його розвідактивність і затримали за місцем несення служби.



Солдат потрапив у поле зору фсб, коли самовільно залишив військову частину і шукав «легкі заробітки» у Телеграмі.



Після вербування дезертир повернувся на службу, щоб приступити до виконання агентурних завдань – приховано фіксувати локації логістичних складів та зосередження техніки Сил оборони.



Рашисти сподівалися отримати від «крота» персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на південному фронті.



Зібрану інформацію для подальшого «звіту» для фсб агент накопичував у вигляді скріншотів гугл-карт із позначками українських об’єктів.



Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами його роботи на російську спецслужбу. Також співробітники СБУ провели комплексні заходи для убезпечення особового складу Сил оборони в зоні шпигунської активності рф.



Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.