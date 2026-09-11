Відомого співака Павла Зіброва обікрали у поїзді

Співак Павло Зібров втрапив у неприємну ситуацію під час гастрольної поїздки. Співака обікрали просто в потязі, коли він прямував на один зі своїх виступів. Подробицями прикрого інциденту Зібров поділився в ефірі проєкту «ЖВЛ представляє».

За словами Павла Зіброва, під час поїздки до нього звернулися пасажирки, які впізнали зірку та попросили про спільну світлину й автограф.

Співак не відмовив шанувальницям, однак саме під час цього спілкування з купе зникла його нова сценічна річ.

— Я їхав у потязі. Знаєте, зараз кожен хоче автограф, побачив і запитує, чи можна. От зайшли гарні молоді дівчата, все добре, а я так розпустив вуса. Ляп, а нової фірмової концертної сорочки нема, вкрали! Навіть ще етикетка була, з Еміратів привезли, вона в мене лежала. Це було буквально нещодавно. Дивлюся, а немає її. У потязі ми все перевірили, — розповів Зібров.

Павло Зібров із гумором та легким іронічним сумом припускає, що дівчата могли забрати брендовий одяг собі як своєрідний “сувенір” на згадку про випадкову зустріч зі співаком.

Також Зібров додав, що пошуки речі в потязі результату не дали, тож артистові довелося виходити з ситуації без нової ефектної сорочки.