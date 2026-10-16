США продовжили ліцензії підсанкційному «Лукойлу»

Міністерство фінансів США продовжило до 24 квітня 2027 року дію генеральних ліцензій, які дозволяють операції із частиною закордонних активів підсанкційної російської нафтової компанії "Лукойл".

Як повідомляє Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, ліцензії стосуються автозаправних станцій "Лукойлу" за межами Росії та чотирьох болгарських структур, зокрема нафтопереробного підприємства в місті Бургас.

Перша ліцензія регулює діяльність компанії Lukoil International GmbH, яка утримує закордонний бізнес російського нафтового гіганта. Дозвіл також охоплює структури, де їй прямо чи опосередковано належить від 50% акцій, зокрема американські підрозділи Lukoil North America та Lukoil Americas Corporation.

Ліцензія дозволяє купувати пальне й супутні товари на заправках "Лукойлу" за межами території РФ, а також здійснювати технічне обслуговування, забезпечення безперебійної роботи АЗС або їхнє поступове закриття. В OFAC зазначають, що такий крок має захистити роздрібних споживачів від негативних наслідків санкцій. Серед дозволених операцій – розрахунки з постачальниками, сплата оренди, страхові платежі та виплата зарплат персоналу.

Вашингтон суворо заборонив переказувати будь-які кошти особам чи організаціям на території Росії або на рахунки в російських банках. Ліцензія також не поширюється на жодні транзакції за участі Центрального банку РФ, Міністерства фінансів Росії та Фонду національного добробуту.

Друга генеральна ліцензія дозволяє операції із чотирма підрозділами компанії в Болгарії: нафтопереробним заводом Lukoil Neftohim Burgas, а також підприємствами Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria та Lukoil Bulgaria Bunker. Винятки також поширюються на дочірні фірми з часткою цих підприємств від 50%, проте не стосуються інших підсанкційних активів групи.

Послаблення поширюються на мережу з близько двох тисяч автозаправних станцій у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та у Північній Америці. Зокрема, йдеться про близько 200 заправок у штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Пенсильванія, 600 АЗС у Туреччині та понад 300 у Румунії, при цьому "Лукойл" утримує провідні позиції на роздрібному паливному ринку Молдови та Болгарії.

Фото: autocentre.ua.