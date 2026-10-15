США хочуть зняти санкції з «тіньового флоту» РФ

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість скасувати санкції проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту з Росії та Ірану, сподіваючись знизити рекордно високі світові ставки фрахту.

Нові обговорення зосереджені на наданні дозволу підсанкційним суднам транспортувати виключно "легальну нафту". Йдеться про сировину та нафтопродукти, які не підпадають під дію каральних заходів США, а не про підсанкційну російську чи іранську нафту, повідомляє Reuters.

Головною метою таких кроків є збільшення експорту нафти та нафтопродуктів із регіону Перської затоки.

У разі ухвалення рішення компанії, які захочуть залучити такі танкери, будуть зобов'язані отримувати спеціальні індивідуальні ліцензії в Міністерстві фінансів США.

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив, що адміністрація розглядає послаблення обмежень проти "тіньового флоту". Він наголосив, що стрибок ставок фрахту суттєво вдарив по попиту на американську сиру нафту.

У Міністерстві енергетики США заявили, що будь-який крок щодо послаблення санкцій проти "тіньового флоту" не допоможе Росії транспортувати нафту чи нафтопродукти.

Фото: Совкомфлот.