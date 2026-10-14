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Війна

Окупанти всю ніч і ранок атакували Рівненщину: п'ятеро поранених

Окупанти всю ніч і ранок атакували Рівненщину: п'ятеро поранених

Сьогодні цілу ніч і цілий ранок на Рівненщині тривога.

"На жаль, маємо наслідки, маємо влучання безпосередньо в житлову інфраструктуру. Також уражено два підприємства агропромислового комплексу. Зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб швидко ліквідувати всі наслідки", - сказав начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За даними Коваля, є п'ятеро потерпілих, одна середньої тяжкості з політравмою, її дістали з-під завалів.

Комісія з ТЕБ та НС області і міста проводить консультацію з приводу того, чи переходити на дистанційне навчання навчальним закладам.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілРівненська областьокупанти
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