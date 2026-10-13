Україна розглядає можливість розміщення державного дата-центру за кордоном

Міністерство цифрової трансформації України опрацьовує концепцію створення дата-центру за кордоном, де Україна могла б отримати окрему територію зі статусом, подібним до дипломатичного. Це має забезпечити додатковий захист державних даних, інфраструктури та каналів зв’язку.

Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

За його словами, такий статус не означатиме поширення українського законодавства на відповідну територію, але може надати додаткові гарантії захисту інфраструктури.

Балашов зазначив, що Мінцифри вже провело переговори з Люксембургом та іншими країнами, які пропонують подібні рішення. Водночас остаточного рішення поки немає, оскільки відомство насамперед оцінює безпекові умови.

«Поки ми не погодили жоден з варіантів і передусім опрацьовуємо питання безпеки. Водночас сама концепція розміщення державних даних за кордоном для нас цікава», — наголосив заступник міністра.

Крім того, Мінцифри працює над упровадженням підходу Secure by Design, за яким вимоги безпеки мають враховувати ще на етапі проєктування програмного забезпечення.

Як пояснив Балашов, нині в Україні встановлені вимоги до безпеки готових програмних продуктів, однак правила, що регулюють сам процес їхньої розробки, залишаються недостатньо чіткими. Тому міністерство спільно з представниками ІТ-ринку напрацьовує відповідні вимоги.

За словами посадовця, поки невідомо, чи вдасться завершити цю роботу до кінця року, адже для впровадження нових правил можуть знадобитися зміни до законодавства.

Питання захисту цифрової інфраструктури загострилося після російських атак на українські дата-центри в Києві. Зокрема, майданчик дата-центру «Парковий» зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив роботу.

Про припинення роботи через масштабні руйнування також повідомляли компанія DC|COSMONOVA та київський дата-центр «Омега Телеком».

23–24 вересня інтернет-провайдери «Домонет», Kievnet і Faust повідомляли про пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки на київські дата-центри та перебої з доступом до мережі. 23 вересня також зазнали пошкоджень дата-центри провайдерів «Павутина» та UTELS. Про наслідки атак повідомляли й компанії Cityhost, KyivLink та Etherlink.