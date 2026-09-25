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Технології

Інтернет під ударом: українців попередили про перебої та подорожчання

Інтернет під ударом: українців попередили про перебої та подорожчання

Україна не залишиться повністю без інтернету навіть у разі нових атак Росії на мережеву інфраструктуру. Водночас у деяких регіонах можливі локальні перебої зі зв’язком, а вартість інтернет-послуг може зрости, заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов, відомий як «Флеш».

За його словами, Росія атакує інформаційну та мережеву інфраструктуру України, однак українська система зв’язку має розподілену структуру. Завдяки цьому масштабне відключення інтернету по всій країні не очікується. «Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна — області та міста — не залишиться без інтернету», — зазначив Бескрестнов.

Водночас він попередив про можливі локальні перебої, пов’язані з пошкодженням окремих елементів інфраструктури. За його словами, провайдери мають оперативно відновлювати роботу мереж.

Окремо Бескрестнов зазначив, що інтернет-послуги можуть подорожчати. Причиною цього можуть стати додаткові витрати провайдерів на ремонт і відновлення пошкодженого обладнання.

Радник президента також закликав не піддаватися паніці через повідомлення про можливе повне зникнення інтернету в Україні.

Як повідомляло раніше ForUa, удар РФ по дата-центру в Києві показав вразливі місця інтернет-інфраструктури.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

провайдериінтернетдата-центрзв’язокінтернет-послуги
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