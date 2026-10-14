Які гриби корисніші для здоров'я, зясували дієтологи

Білі проти коричневих: чи варто переплачувати за печериці заради користі для здоров'я

Коричневі печериці мають сильніший смак і часто коштують дорожче за білі, але чи робить це їх кориснішими? З точки зору поживної цінності обидва різновиди дуже схожі, хоча відмінності стають очевидними на кухні. Вища ціна темнішого сорту зумовлена особливостями вирощування, а не перевагами для здоров'я.

Згідно з даними Центру захисту прав споживачів Південного Тіролю та Федерального центру харчування, білі та коричневі печериці є однаково низькокалорійними продуктами, багатими на вітаміни та мінерали.

У чому різниця на кухні?

Головні відмінності між різновидами полягають у вмісті води, текстурі та кулінарному призначенні:

Смак та текстура: Коричневі гриби містять менше води, мають твердішу м’якоть і виражений насичений аромат. Під час смаження вони менше втрачають у об’ємі та ідеально підходять для ситних гарячих страв. Білі печериці мають ніжніший, м’який смак і чудово поєднуються зі світлими соусами.

Термін зберігання: Коричневі печериці зазвичай зберігаються трохи довше і менш схильні до пошкоджень, хоча купувати й споживати свіжими варто обидва види.

Порівняльна характеристика

Характеристика Білі печериці Коричневі печериці Вміст поживних речовин Схожий на коричневі Не мають додаткових переваг Смак М'який, легкий Насичений, ароматний Текстура Ніжна Тверда Вміст води Вищий Нижчий Ціна Доступніша Вища (через повільніший ріст)

Поживна цінність та мікроелементи

Гриби містять вітамін B2, ніацин, калій, мідь, фосфор, селен, а також білок і клітковину. Їхня енергетична цінність становить приблизно 15 ккал на 100 грамів.

Білок: Хоча гриби містять білок (близько 6 г на 150 г продукту), вони не є повноцінною заміною м'яса. Для збалансованого раціону їх краще поєднувати з сочевицею, квасолею або тофу. Вітамін D: Колір капелюшка не впливає на кількість вітаміну D. Високий вміст цього вітаміну мають лише ті гриби, які піддавалися спеціальному ультрафіолетовому опроміненню, про що зазначається на маркуванні.

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