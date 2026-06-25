Лукашенко кличе українців збирати ягоди на болотах, ДПСУ нагадує про небезпеку кордону

У Білорусі заявили про готовність запровадити для громадян України спрощений порядок перетину кордону, щоб вони могли, як і раніше, збирати гриби та ягоди у прикордонних лісах. У Державній прикордонній службі України відповіли, що жодних офіційних повідомлень не отримували і не погодяться на таку ініціативу через небезпеку перебування на цій ділянці кордону.

Про це повідомив Прикордонний комітет Білорусі.

У відомстві стверджують, що відповідне доручення дав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. За версією Мінська, рішення продиктоване «принципами дружби та добросусідства» та потребами жителів прикордонних регіонів.

Білоруська сторона заявила про готовність забезпечити сезонний спрощений прохід українців до території заповідника «Ольманські болота», розташованого на межі Рівненської та Брестської областей. Зокрема, йдеться про пункти «Мутвиця», «Хінічев» і «Селище» у напрямку українських сіл Дроздинь, Березове та Познань на Рівненщині.

У Мінську також стверджують, що така практика нібито застосовується вже не перший рік і що українську сторону вже поінформували про відповідну ініціативу.

Однак речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Київ не отримував жодних повідомлень від білоруських прикордонників.

«Ми не підтримуємо зв'язок з білоруськими прикордонниками. ДПСУ нічого від них не отримувала. І іншими каналами теж не отримувала. Більше того, Україна не погодиться на це, бо це є лінія, яка є небезпечною, і пропуск до країни, яка підтримує країну-терористку, є неможливим», – сказав Демченко.

Він також повідомив, що українські прикордонники наразі не фіксують спроб незаконного перетину кордону з метою збору дикорослих ягід чи грибів. За його словами, ділянка кордону з Білоруссю й надалі укріплюється, а громадян закликають не наближатися до прикордоння, оскільки там вони можуть зазнати тиску або інших провокацій з боку білоруської сторони.