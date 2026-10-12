Закон про освіту мовами нацменшин підписано

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений сьогодні Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України».

Така інформація міститься у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

«Повернуто з підписом від Президента України», - зазначається у картці.

Як повідомляв ForUA, 12 жовтня Верховна Рада 266 голосами ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України», який допоможе розблокувати два переговорні кластери для вступу до ЄС.

Закон розширює можливості навчання мовами корінних народів України та національних меншин, які є офіційними мовами Євросоюзу, зберігаючи при цьому українську як основну мову освітнього процесу.

Подальші кроки після ухвалення закону про нацменшини узгодили на зустрічі міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга й Аніта Орбан.