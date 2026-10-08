Російський документ містить розрахунки ударів по енергетиці України та великих містах

Журналісти проєкту «Схеми» від «Радіо Свобода» оприлюднили копію документа, який, за їхніми даними, містить російські розрахунки щодо ударів по українській енергетиці, системах опалення та водопостачання. Документ датований серпнем 2026 року, а його копію журналісти отримали від джерел у Силах оборони України.

Ймовірно, йдеться про документ, про наявність якого у вересні розповідав міністр енергетики Денис Шмигаль. Він тоді повідомляв, що Україна отримала від спецслужб детальні російські плани ударів по об'єктах генерації, теплопостачання, водопостачання, водовідведення та енергетичній інфраструктурі, зокрема по інтерконекторах, через які електроенергія надходить з Європи. За словами Шмигаля, у документах також містилися розрахунки кількості та типів озброєння для ураження конкретних об'єктів.

У документі, який дослідили «Схеми», йдеться про чотири «пріоритетні цілі»: електрогенерацію та електропостачання, водопостачання і каналізацію, а також теплопостачання.

Серед основних об'єктів, які фігурують у довідці, — «вузли» поблизу західного кордону України, через які здійснюється імпорт електроенергії з Європи, десять великих гідроелектростанцій, а також Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська атомні електростанції. У документі йдеться саме про ураження обладнання, пов'язаного з передачею електроенергії від АЕС.

Загалом у матеріалі згадуються 60 ключових цілей. Окрім ГЕС, АЕС та інтерконекторів, до них належать теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, підстанції, котельні, очисні та насосні станції, а також інші державні й комунальні об'єкти, від яких залежать електропостачання, тепло, вода та водовідведення.

Автори російської довідки також наводять розрахунок необхідної кількості озброєння. Загалом у документі зазначено до 770 безпілотників, 170 авіабомб ФАБ та 75 балістичних ракет «Кинджал» і «Іскандер-М».

Зокрема, для ураження обладнання АЕС у документі закладено по два «Іскандери» на об'єкт. Для десяти великих ГЕС розраховано до 30 «Молній» та близько 240 «Гераней» і «Дань-Т/Бандеролей», які, згідно з документом, можуть замінюватися балістичними ракетами «Кинджал».

Для ТЕЦ із п'ятьма трансформаторами вказано до 25 «Молній», «Гераней» або «Дань-Т/Бандеролей» чи три «Кинджали». Окремо зазначається, що на кожну ТЕЦ може знадобитися близько 25 ФАБ-500 і п'ять ракет «Іскандер-М».

Для підстанцій із трьома трансформаторами та інтерконекторів розраховано по 15 безпілотників відповідних типів або три «Кинджали». Для об'єктів ЖКГ — 25 ФАБ або п'ять «Іскандерів», для котелень — 20 «Гераней» або «Дань-Т/Бандеролей».

Окремо автори документа зазначають, що щодо котелень через близькість до житлових районів застосування інших типів озброєння може призвести до втрат серед цивільного населення.

У довідці також наведено розподіл озброєння залежно від відстані до цілі. На відстані до 40–60 кілометрів автори згадують «Молнії» та ФАБ-500, на 60–500 кілометрів — «Герань-4», «Дань-Т/Бандероль» та «Іскандер-М». Для відстаней понад 500 кілометрів у документі вказані «Кинджал», «Калібр», «Орешник» та «Циркон».

Серед пріоритетних міст у документі названі Київ, Харків та Одеса. До переліку також увійшли Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Херсон, Полтава, Чернігів, Кривий Ріг, Черкаси, Кропивницький, Львів, Вінниця та Івано-Франківськ.

Окремий розділ присвячений Києву. Автори документа називають слабким місцем столичної енергосистеми п'ять підстанцій «Київського кільця», які обслуговують різні райони міста. За розрахунками, ураження 12 ключових підстанцій у Києві, Харкові та Одесі нібито може зупинити до 90% електропостачання цих міст. Для цього у довідці зазначено 40–50 безпілотників «Молнія» та 130–140 «Гераней-4» або «Дань-Т/Бандеролей».

Водночас журналісти наголошують, що оприлюднений документ не варто сприймати як остаточний план бойового застосування. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, який ознайомився з матеріалами, заявив, що аналогічні російські довідки з'являлися щонайменше з 2023 року, а нинішній документ принципово не відрізняється від попередніх.

За його словами, це не бойове розпорядження, а документ для демонстрації концепції російському керівництву. Його мета — обґрунтувати можливість зруйнувати критичну інфраструктуру та позбавити великі міста тепла й електроенергії.

Цю оцінку поділяє і представник українського оборонно-промислового комплексу, з яким поспілкувалися «Схеми». Він назвав документ передусім розрахунком для формування потреби в озброєнні та планування його виробництва. За його словами, подібні документи потрібні російському оборонно-промисловому комплексу для обґрунтування того, скільки і яких засобів ураження необхідно виготовити.

Водночас сам документ демонструє стратегічний задум Росії щодо ураження критичної інфраструктури України. Журналісти зазначають, що окремі об'єкти, які вже зазнавали російських ударів восени 2026 року, також присутні у цій довідці. Зокрема, щонайменше дві київські ТЕЦ та ТЕС на Київщині, атаковані 30 вересня, фігурують серед визначених у документі цілей.

Росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру від початку повномасштабного вторгнення. За даними Офісу генерального прокурора, які наводять «Схеми», прокурори розслідують 3374 удари російської армії по 1177 енергетичних об'єктах України.