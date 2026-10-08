Кількість атак на танкери в Ормузькій протоці стала рекордною з початку війни з Іраном

Минулого тижня кількість аатк на танкери, що пропливали через Ормузьку протоку, досягла найвищого рівня за весь період з початку війни з Іраном на тлі активізації експорту з боку виробників з країн Перської затоки.

У неділю Об'єднаний центр морської інформації (JMIC) під керівництвом ВМС США повідомив у своїй записці, що в протоці продовжуються атаки, спроби атак і дії з перешкоджання судноплавству, зокрема прольоти дронів, спостереження та зв'язок через радіостанцію коротких радіохвиль (VHF radio) з боку КВІР, повідомляє Reuters.

"Ці дії й надалі свідчать про намір Ірану закріпити свою присутність уздовж ключових транзитних маршрутів та чинити тиск на судна, що проходять транзитом", — зазначила JMIC.

З 28 вересня по 5 жовтня в районі Ормузької протоки сталося щонайменше 12 атак на танкери, що перевозили нафту, скраплений газ.

За їхніми словами, це була найбільша кількість атак за один тиждень з моменту початку війни США з Іраном 28 лютого.

Окремі дані, зібрані агентством ООН з морського судноплавства - Міжнародною морською організацією (ІМО) - свідчать про дев'ять інцидентів із суднами протягом того самого тижня.

Згідно з окремими даними ІМО, найближчим тижнем за кількістю подібних інцидентів був тиждень, що почався 13 липня, коли сталося вісім інцидентів.

Експортери нафти з Перської затоки перевищили довоєнні рівні приблизно протягом половини вересня, хоча атаки на танкери та логістичні обмеження затьмарюють перспективи стабільного зростання обсягів поставок.



Міністерство закордонних справ Індії повідомило у вівторок, що 12 членів екіпажу отримали поранення після того, як невідомий снаряд влучив у нафтовий танкер On Peace під прапором Панами під час його проходження через Ормузьку протоку.



Британське Агентство морських торговельних операцій 2 жовтня заявило про нову атаку на танкер в Ормузькій протоці. На судні спалахнула пожежа.

Фото: ВВС.