В Україні 8 жовтня без опадів, удень до +24°

В Україні у четвер, 8 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів, уночі до 12° тепла, вдень до +24°. Про це повідомив Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"8 жовтня синоптична ситуація в Україні складатиметься так, що зумовить комфортну дуже теплу без опадів погоду. З наближенням атмосферного фронту із Західної Європи у нас тиск почне падати, відчутніше на Правобережжі,а вдень і на півночі Лівобережжя, повітряні потоки над Україною перейдуть із теплих західних на ще тепліші південні", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, опади не очікуються.

У південній частині країни, Харківській та Луганській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-12°, вдень 18-24° тепла.

У Києві та області у четвер утримається суха погода. Вітер південний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі близько 10°, вдень 21-23° тепла; на Київщині вночі 6-11°, вдень 18-23° тепла.